Касаткина — Кристиан: во сколько начнётся, где смотреть матч первого круга US Open

Сегодня, 26 августа, проходят матчи первого круга турнира «Большого шлема» US Open, где встретятся 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 69-я ракетка мира румынская теннисистка Жаклин Кристиан. Матч пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер», на корте №7, и начнётся не ранее 18:00 мск.

Прямые трансляции матчей будет осуществлять ESPN и Tennis Channel. В России официально прямые трансляции US Open увидеть нельзя. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 1-1. На турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) в 2022 году во втором круге Дарья Касаткина снялась по ходу матча при счёте 6:2, 2:2. В 2024 году на турнире категории WTA-500 Касаткина одержала победу в 1/4 финала, обыграв Кристиан со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:3.

Напомним, US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.