Доминик Тим: на предстоящем US Open наслажусь турниром больше, чем за все предыдущие годы

Победитель Открытого чемпионата США—2020 австрийский теннисист Доминик Тим, ранее объявивший о скором завершении карьеры, поделился ожиданиями от предстоящего US Open—2024, который станет для него последним.

«Я думаю, что смогу насладиться турниром больше, чем за все предыдущие годы. С меньшим давлением и осознанием того, что это мой последний год в туре. Я постараюсь использовать каждую секунду по максимуму», — сказал Тим на YouTube-канале CGTN Sports Scene.

На данный момент 30-летний австриец занимает 210-ю строчку рейтинга ATP. Его соперником в матче 1-го круга последнего мэйджора этого года станет американец Бен Шелтон.

Тим трижды становился финалистом на «Шлемах». На «Ролан Гаррос»–2018 и 2019 он уступил испанцу Рафаэлю Надалю, а на Открытом чемпионате Австралии — 2020 — сербу Новаку Джоковичу.

На счету австрийца 17 титулов АТР в одиночном разряде. В мировом рейтинге Доминик поднимался на третью строчку.