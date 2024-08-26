«Во время Уимблдона были бессонные ночи». Синнер — о допинг-деле

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что страдал от бессонницы из-за своего допингового дела.

«Во время Уимблдона, например, были бессонные ночи, потому что я думал об этом, были некоторые физические проблемы, возможно, из-за этого тоже, болезнь бедра», — сказал Синнер в интервью ESPN.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце. На пресс-конференции перед US Open Синнер подтвердил прекращение работы с Нальди и Феррарой.