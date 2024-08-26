Андрей Рублёв проводит 200-ю неделю в статусе игрока топ-10

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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв начал 200-ю неделю в статусе игрока том-10 мирового рейтинга. За это время Рублёв 41 неделю провёл на самом высоком для себя пятом месте.

Напомним, в своём последнем матче 17 августа Рублёв уступил в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати первой ракетке мира Яннику Синнеру со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

Сегодня, 26 августа, Рублёв сыграет в первом круге турнира «Большого Шлема» — US Open, где встретится с 68-й ракеткой мира бразильским теннисистом Тьяго Уайлдом.

Действующим победителем Открытого чемпионата США является Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3). Лучшим из россиян в мировом рейтинге остаётся Даниил Медведев, который занимает пятую строчку.

С полной версией рейтинга ATP вы можете ознакомиться здесь.