«Любая победа будет положительной». Синнер — об ожиданиях от US Open после допинг-дела

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями перед стартом турнира «Большого шлема» US Open — 2024 после его скандала с допингом.

«Теперь я чувствую облегчение, когда всё закончилось. Знаю, что потребуется время, чтобы всё прояснить, чтобы моя репутация не пострадала и чтобы люди полностью поняли всё, что произошло. Теперь хочу оставить это позади, потому что у меня были плохие времена, и сосредоточиться на том, что смог победить в Цинциннати, хотя у меня не было надежды на успех, и, честно говоря, мои ожидания от Открытого чемпионата США 2024 года невелики, мне нужно время, чтобы вернуть хорошее настроение, моё тело всё ещё не в идеальной форме. Любая победа будет для меня положительной, мне нужно постепенно восстанавливать себя», — сказал Синнер в интервью ESPN.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

В первом круге US Open Синнер сыграет с 140-й ракеткой мира американским теннисистом Маккензи Макдональдом.