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Андрей Рублёв представил обновлённый логотип личного бренда

Андрей Рублёв представил обновлённый логотип личного бренда
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв представил обновлённый логотип личного бренда.

«Это новый официальный логотип для Rublo», — написал Рублёв в социальных сетях.

Фото: Скриншот из социальных сетей Андрея Рублёва

Фото: Скриншот из социальных сетей Андрея Рублёва

В декабре 2023 года Рублёв сообщил о запуске интернет-магазина для продажи собственного бренда одежды Rublo. Слоганом бренда является фраза «Играй ради детей, играй для света». При этом Андрей сообщил, что текущая коллекция не будет иметь для него коммерческой прибыли. Всё заработанное с этой коллекции пойдёт нуждающимся детям.

Сегодня, 26 августа, Рублёв сыграет в первом круге турнира «Большого шлема» US Open, где встретится с 68-й ракеткой мира бразильским теннисистом Тьяго Уайлдом.

Действующим победителем Открытого чемпионата США является Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3). Лучшим из россиян в мировом рейтинге остаётся Даниил Медведев, который занимает пятую строчку.

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