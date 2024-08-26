Свёнтек вышла на восьмое место в истории по времени нахождения на 1-й строчке рейтинга WTA

Первая ракетка мира Ига Свёнтек вышла на восьмое место в истории WTA по времени нахождения на вершине рейтинга.

Сегодня, 26 августа, началась 118-я неделя её пребывания на первой строчке. По этому показателю польская теннисистка обошла семикратную победительницу турниров «Большого шлема» бельгийку Жюстин Энен (117).

Напомним, лидером всех времён в данном рейтинге является легендарная Штеффи Граф (377).

В своём последнем матче на турнире в Цинциннати Свёнтек уступила в полуфинале второй ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 3:6, 3:6. 23-летняя Ига уже становилась победительницей US Open — в 2022 году она обыграла в финале Онс Жабер из Туниса со счётом 6:2, 7:6 (7:5). В первом круге US Open — 2024 Свёнтек встретится с лаки-лузером российской теннисисткой Камиллой Рахимовой.