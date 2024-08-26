Джокович — перед US Open: смена часовых поясов влияет на меня больше, чем обычно

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал, как чувствует себя перед стартом US Open — 2024.

«Я чувствовал бы себя увереннее, если бы сыграл матч на предыдущих турнирах, но календарь в этом году был такой, Игры были приоритетом. Замечаю, что смена часовых поясов влияет на меня гораздо больше, чем обычно, не знаю, сколько всего происходит, как будто часть меня осталась в Европе. Знаю, что, когда начинается важное соревнование, у меня есть возможность выйти на более высокий уровень и стать другим участником. Я продолжаю получать удовольствие от задачи подготовить своё тело к этим турнирам и физически чувствую себя хорошо, в этом нет ничего особенного», — приводит слова Джоковича TennisMajors.

Новак Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата США. В финале в прошлом году он обыграл россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3).

В первом круге US Open — 2024 Джокович встретится со 138-й ракеткой мира румынским теннисистом Раду Алботом.