Джокович рассказал, почему не вышел на тренировку с Руне на центральном корте US Open

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал, почему не вышел на тренировку с датчанином Хольгером Руне в преддверии US Open — 2024.

«В пятницу тренировался час на внешних кортах, а потом у меня возникли некоторые проблемы, поэтому я больше не тренировался в «Артуре Эше». Сегодня (в субботу) это не было большой проблемой, поэтому тренировался с Вавринкой и на внешних кортах, и на «Эше», где мы получаем час в день. Пока всё хорошо, ничего серьёзного в более широком контексте», — приводит слова Джоковича TennisMajors.

Новак Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата США. В финале в прошлом году он обыграл россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3).

В первом круге US Open — 2024 Джокович встретится со 138-й ракеткой мира румынским теннисистом Раду Алботом.