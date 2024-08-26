«Внутри есть другой режим». Джокович — об ощущениях перед стартом больших турниров

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, что испытывает перед стартом крупных турниров.

«Знаю, что, когда начинается такой большой турнир, у меня внутри есть другой режим — когда мяч начинает катиться, когда матч начинается, я просто другой участник. Надеюсь, что первый матч пройдёт хорошо, это всегда желательно, а дальше уже будет видно», — приводит слова Джоковича TennisMajors.

В первом круге US Open — 2024 Новак Джокович встретится со 138-й ракеткой мира румынским теннисистом Раду Алботом.

Новак Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата США. В финале в прошлом году он обыграл россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3).