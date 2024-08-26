Эрика Андреева — Юань Юэ: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open

Сегодня, 26 августа, стартует турнир «Большого шлема» US Open — 2024. В матче первого круга одиночного женского разряда встретятся 75-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева и 37-я ракетка мира китайская теннисистка Юань Юэ. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер», на корте №8, и начнётся не ранее 18:00 мск.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт личных встреч 1-0 в пользу китайской спортсменки. Она выиграла у Андреевой в финале турнира ITF в Сельва-ди-Валь-Гардене (Италия) на харде в 2021 году со счётом 6:2, 7:6 (7:4).
Напомним, US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
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