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Эрика Андреева — Юань Юэ: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open

Эрика Андреева — Юань Юэ: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open
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Сегодня, 26 августа, стартует турнир «Большого шлема» US Open — 2024. В матче первого круга одиночного женского разряда встретятся 75-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева и 37-я ракетка мира китайская теннисистка Юань Юэ. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер», на корте №8, и начнётся не ранее 18:00 мск.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:00 МСК
Эрика Андреева
75
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Юань Юэ
37
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу китайской спортсменки. Она выиграла у Андреевой в финале турнира ITF в Сельва-ди-Валь-Гардене (Италия) на харде в 2021 году со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

Напомним, US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Календарь US Open - 2024 (Ж)
Сетка US Open - 2024 (Ж)
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