«Его команда достаточно наказана». Тони Надаль поддержал Янника Синнера

Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля, высказался о допинговом деле первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Я считаю немыслимым, что он мог действовать обманным путём, зная, что принимает допинг. Его команда была достаточно наказана. Не понимаю, что есть теннисисты, которые сеют сомнения в его невиновности или требуют наказания, которое, как они знают, будет несоразмерным», — написал Надаль в своей колонке в ElPaís.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

В первом круге US Open Синнер сыграет со 140-й ракеткой мира американским теннисистом Маккензи Макдональдом.