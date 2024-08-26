Андрей Рублёв — Тьяго Уайлд: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open

Сегодня, 26 августа, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с бразильцем Тьяго Уайлдом (68-й номер рейтинга ATP) в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на корте №5 стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в своём последнем матче 17 августа россиянин уступил в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (6:4, 5:7, 4:6).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.