Андрей Рублёв — Тьяго Уайлд: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open
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Сегодня, 26 августа, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с бразильцем Тьяго Уайлдом (68-й номер рейтинга ATP) в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на корте №5 стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 19:30 МСК
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
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Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Напомним, в своём последнем матче 17 августа россиянин уступил в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (6:4, 5:7, 4:6).
Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.
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