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US Open — 2024, мужчины: расписание игрового дня 26 августа

US Open — 2024, мужчины: расписание игрового дня 26 августа
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Сегодня, 26 августа, состоится первый игровой день основной сетки на Открытом чемпионате США—2024 в мужском одиночном разряде, в рамках которого пройдут 32 матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков:

  • Лука Нарди (Италия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 18:00 мск
  • Цзюнчэн Шан (Китай) — Александр Бублик (Казахстан) — 18:00
  • Уго Умбер (Франция) — Тьяго Монтейро (Бразилия) — 18:00
  • Доминик Штефан Штрикер (Швейцария) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 18:00
  • Уго Гренье (Франция) — Митчелл Крюгер (США) — 18:00
  • Ян Хоински (Великобритания) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 18:00
  • Максимильян Мартерер (Германия) — Александр Зверев (Германия) — 18:00
  • Бен Шелтон (США) — Доминик Тим (Австрия) — 19:00
  • Алексей Попырин (Австралия) — Квон Сон У (Южная Корея) — 19:30
  • Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Маттео Берреттини (Италия) — 19:30
  • Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Тейлор Фритц (США) — 19:30
  • Андрей Рублёв (Россия) — Тьяго Уайлд (Бразилия) — 19:30
  • Мартон Фучович (Венгрия) — Иржи Легечка (Чехия) — 19:30
  • Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Макс Касниковский (Польша) — 19:30
  • Каспер Рууд (Норвегия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 19:30
  • Александр Мюллер (Франция) — Адам Уолтон (Австралия) — 20:00
  • Йосихито Нисиока (Япония) — Миомир Кецманович (Сербия) — 21:00
  • Франсиско Серундоло (Аргентина) — Себастьян Офнер (Австрия) — 21:30
  • Ринки Хидзиката (Австралия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 21:30
  • Александр Шевченко (Казахстан) — Доминик Кёпфер (Германия) — 21:30
  • Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 21:30
  • Райлли Опелка (США) — Лоренцо Музетти (Италия) — 21:30
  • Кристофер Юбэнкс (США) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 21:30
  • Гаэль Монфис (Франция) — Диего Шварцман (Аргентина) — 21:30
  • Кириян Жаке (Франция) — Григор Димитров (Болгария) — 21:30
  • Себастьян Баэс (Аргентина) — Лучано Дардери (Италия) — 23:00
  • Артур Казо (Франция) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 23:00
  • Сумит Нагал (Индия) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 23:00
  • Ласло Джере (Сербия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 23:00
  • Хольгер Руне (Дания) — Брэндон Накашима (США) — 00:00
  • Александр Ковачевич (США) — Фрэнсис Тиафо (США) — 02:00
  • Раду Албот (Молдавия) — Новак Джокович (Сербия) — 03:30

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.

Турнирная сетка US Open у мужчин
Календарь US Open у мужчин
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