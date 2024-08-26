US Open — 2024, мужчины: расписание игрового дня 26 августа
Сегодня, 26 августа, состоится первый игровой день основной сетки на Открытом чемпионате США—2024 в мужском одиночном разряде, в рамках которого пройдут 32 матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих поединков:
- Лука Нарди (Италия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 18:00 мск
- Цзюнчэн Шан (Китай) — Александр Бублик (Казахстан) — 18:00
- Уго Умбер (Франция) — Тьяго Монтейро (Бразилия) — 18:00
- Доминик Штефан Штрикер (Швейцария) — Франсиско Комесанья (Аргентина) — 18:00
- Уго Гренье (Франция) — Митчелл Крюгер (США) — 18:00
- Ян Хоински (Великобритания) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 18:00
- Максимильян Мартерер (Германия) — Александр Зверев (Германия) — 18:00
- Бен Шелтон (США) — Доминик Тим (Австрия) — 19:00
- Алексей Попырин (Австралия) — Квон Сон У (Южная Корея) — 19:30
- Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Маттео Берреттини (Италия) — 19:30
- Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Тейлор Фритц (США) — 19:30
- Андрей Рублёв (Россия) — Тьяго Уайлд (Бразилия) — 19:30
- Мартон Фучович (Венгрия) — Иржи Легечка (Чехия) — 19:30
- Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Макс Касниковский (Польша) — 19:30
- Каспер Рууд (Норвегия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 19:30
- Александр Мюллер (Франция) — Адам Уолтон (Австралия) — 20:00
- Йосихито Нисиока (Япония) — Миомир Кецманович (Сербия) — 21:00
- Франсиско Серундоло (Аргентина) — Себастьян Офнер (Австрия) — 21:30
- Ринки Хидзиката (Австралия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 21:30
- Александр Шевченко (Казахстан) — Доминик Кёпфер (Германия) — 21:30
- Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 21:30
- Райлли Опелка (США) — Лоренцо Музетти (Италия) — 21:30
- Кристофер Юбэнкс (США) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 21:30
- Гаэль Монфис (Франция) — Диего Шварцман (Аргентина) — 21:30
- Кириян Жаке (Франция) — Григор Димитров (Болгария) — 21:30
- Себастьян Баэс (Аргентина) — Лучано Дардери (Италия) — 23:00
- Артур Казо (Франция) — Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 23:00
- Сумит Нагал (Индия) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 23:00
- Ласло Джере (Сербия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 23:00
- Хольгер Руне (Дания) — Брэндон Накашима (США) — 00:00
- Александр Ковачевич (США) — Фрэнсис Тиафо (США) — 02:00
- Раду Албот (Молдавия) — Новак Джокович (Сербия) — 03:30
Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.
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