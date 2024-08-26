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Ига Свёнтек — фаворитка US Open — 2024 по версии суперкомпьютера, Рыбакина и Соболенко — в топ-3

Суперкомпьютер спрогнозировал победителя US Open — 2024 у женщин
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Суперкомпьютер Opta предсказал обладателя титула предстоящего Открытого чемпионата США — 2024 в женском одиночном разряде.

Так, по версии Opta, фаворитом является действующая первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, шансы которой оцениваются в 17%. Второй претенденткой стала представительница Казахстана Елена Рыбакина (4-й номер рейтинга WTA), шансы которой составили 9%. Тройку основных кандидаток замкнула белоруска Арина Соболенко, вероятность победы которой суперкомпьютер оценил в 7%.

Напомним, сегодня, 26 августа, началась 118-я неделя пребывания Свёнтек на первой строчке рейтинга. По этому показателю польская теннисистка обошла семикратную победительницу турниров «Большого шлема» бельгийку Жюстин Энен (117) и вышла на восьмое место в истории.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.

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