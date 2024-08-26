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Синнер может повторить достижение Федерера и Джоковича, выиграв AO и US Open в один год

Синнер может повторить достижение Федерера и Джоковича, выиграв AO и US Open в один год
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер может стать четвёртым игроком, выигравшим Australian Open и US Open в один год, после Матса Виландера (1988), Роджера Федерера (2004, 2006, 2007) и Новака Джоковича (2011, 1015, 1023) с тех пор, как Открытый чемпионат Австралии перешёл на хард-корты.

Напомним, Янник Синнер выиграл Открытый чемпионат Австралии — 2024. В финале он победил пятую ракетку мира российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

В первом круге Открытого чемпионата США Синнер встретится со 140-й ракеткой мира американским теннисистом Маккензи Макдональдом.

Действующим победителем Открытого чемпионата США является Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3).

Календарь US Open - 2024 (М)
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