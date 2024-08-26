Суперкомпьютер назвал главного фаворита мужской стеки US Open — 2024

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Суперкомпьютер Opta назвал первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера главным фаворитом мужской сетки на турнире «Большого шлема» US Open — 2024 с вероятностью победы 17%.

Фото: Opta Analyst

Второе место в рейтинге занимает испанский теннисист Карлос Алькарас (10%), третий — серб Новак Джокович (9%), четвёртым стал Григор Димитров из Болгарии (4,8%), а пятёрку лидеров замкнул немец Александр Зверев (4,6%).

Синнер может стать четвёртым спортсменом, кому удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США в один год. Таким достижением также могут похвастаться Матс Виландер. Роджер Федерер и Новак Джокович.

Действующим победителем Открытого чемпионата США является Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3).