Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Суперкомпьютер не включил россиян в топ-5 фаворитов мужской сетки US Open — 2024

Суперкомпьютер не включил россиян в топ-5 фаворитов мужской сетки US Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Суперкомпьютер Opta не включил российских теннисистов в топ-5 фаворитов мужской сетки на турнире «Большого Шлема» — US Open — 2024.

В Открытом чемпионате США принимают участие пять россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Павел Котов и Роман Сафиуллин.

По версии компьютера первое место занимает первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер с вероятностью победы 17%. Второе место в рейтинге занимает испанский теннисист Карлос Алькарас (10%), третье — серб Новак Джокович (9%), четвёртым стал Григор Димитров из Болгарии (4,8%), а пятёрку лидеров замкнул немец Александр Зверев (4,6%).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году россиянина Даниила Медведева (6:3, 7:6, 6:3).

US Open - 2024. Календарь (М)
US Open - 2024. Сетка (М)
Материалы по теме
Суперкомпьютер назвал главного фаворита мужской стеки US Open — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android