Надежда Петрова: Медведев может сыграть на беспорядке в команде Синнера на US Open

Бронзовый приза Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова рассказала, что пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев может воспользоваться беспорядком в команде первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, в случае выхода в четвертьфинал US Open — 2024.

«Даниил Медведев в верхней части сетки. Потенциально у него в четвёртом круге либо [Стефанос] Циципас, либо [Феликс] Оже-Альяссим, которому он уступил на Олимпиаде. И в третьем круге он может попасть на россиянина [Павла] Котова. Дальше у Дани в четвертьфинале первый сеяный Синнер — тут может произойти всё что угодно. Конечно, беру лучшие расклады. У Синнера сейчас небольшой беспорядок в команде, и как это на него повлияет, и сможет ли он держать этот крепкий внутренний стержень, не обращая внимания на вопросы пресс-службы по поводу употребления допинга? На этом Медведев может сыграть, конечно», — приводит слова Петровой ТАСС.

В первом круге US Open — 2024 Даниил Медведев сыграет с 66-й ракеткой мира сербским теннисистом Душаном Лайовичем.