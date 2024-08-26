«Теннис разделил нас». Циципас — о взаимоотношениях с отцом

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, насколько тяжело ему было прекратить сотрудничество со своим отцом Апостолосом, который тренировал его на протяжении всей его карьеры.

«Не совсем чувствую уверенность, когда мне приходится вносить изменения в свою команду. Перемены — это то, с чем очень не хочется сталкиваться. Когда они случаются, то обычно исходят из моего внутреннего инстинкта, большинство из них попадают в цель. Последние несколько лет были сложными, я держал эмоции внутри себя и не мог их выразить, но думаю, что пришло время внести эти изменения в мою команду. Также хочу развивать отношения с отцом, чтобы они улучшались за пределами теннисных кортов.

Ожидания и давление в последние годы разделили нас. Я думаю, что это нормально, потому что, в конце концов, я занимаюсь бизнесом вместе со своим отцом. Это может создать бо́льшую дистанцию, чем связь во многих отношениях между родителями и детьми. Пока всё идёт хорошо, я счастлив, что мой отец – это мой отец. У меня есть наш капитан на Кубке Дэвиса, который поможет мне в ближайшие недели в качестве тренера. Я знаю его очень хорошо, надеюсь, что он получит максимум от моего тенниса и что мы будем расти вместе», – приводит слова Циципаса SuperTennis.

В первом круге Открытого чемпионата США – 2024 Циципас сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом.