Кудерметова — Мертенс: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open

Сегодня, 26 августа, стартует турнир «Большого шлема» US Open — 2024. В матче первого круга одиночного женского разряда встретятся 46-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова и 35-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. Встреча пройдёт на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» на корте №4 и начнётся не ранее 21:30 мск.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт личных встреч – 3-2 в пользу Мертенс. Она обыграла россиянку в третьем круге в Цинциннати (США) в 2020 году со счётом 6:2, 6:3, в 1/4 финала в Линце (Австрия) со счётом 6:4, 6:1 и в 1/2 финала в Стамбуле (Турция) в 2021 году со счётом 6:1, 6:4. Кудерметова одержала победу над Мертенс в первом круге в Риме (Италия) в 2021 году со счётом 4:6, 6:2, 6:3 и во втором круге в Абу-Даби (ОАЭ) со счётом 6:1, 7:5.
Напомним, US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
- 26 августа 2024
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