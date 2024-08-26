Кристиан — Касаткина: россиянка уверенно выиграла первый сет на старте US Open — 2024

Сегодня, 26 августа, проходит матч первого круга турнира «Большого шлема» US Open, где встречаются 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 69-я ракетка мира румынская теннисистка Жаклин Кристиан. Первый сет поединка остался за россиянкой со счётом 6:2.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт личных встреч — 1-1. На турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) в 2022 году во втором круге Дарья Касаткина снялась по ходу матча при счёте 6:2, 2:2. В 2024 году на турнире категории WTA-500 Касаткина одержала победу в 1/4 финала, обыграв Кристиан со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:3.
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. В финале она обыграла белоруску Арину Соболенко.
- 26 августа 2024
-
19:20
-
18:59
-
18:41
-
18:30
-
18:11
-
16:51
-
16:31
-
16:30
-
16:08
-
15:54
-
15:46
-
15:41
-
15:30
-
15:22
-
15:00
-
14:37
-
14:30
-
13:41
-
13:32
-
13:26
-
13:14
-
12:10
-
11:23
-
11:11
-
10:33
-
10:30
-
10:29
-
10:16
-
10:00
-
09:57
-
09:45
-
09:34
-
01:58
-
00:27
-
00:21