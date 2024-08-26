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Кристиан — Касаткина: россиянка уверенно выиграла первый сет на старте US Open — 2024

Кристиан — Касаткина: россиянка уверенно выиграла первый сет на старте US Open — 2024
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Сегодня, 26 августа, проходит матч первого круга турнира «Большого шлема» US Open, где встречаются 13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 69-я ракетка мира румынская теннисистка Жаклин Кристиан. Первый сет поединка остался за россиянкой со счётом 6:2.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:05 МСК
Жаклин Кристиан
69
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 1-1. На турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар) в 2022 году во втором круге Дарья Касаткина снялась по ходу матча при счёте 6:2, 2:2. В 2024 году на турнире категории WTA-500 Касаткина одержала победу в 1/4 финала, обыграв Кристиан со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:3.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. В финале она обыграла белоруску Арину Соболенко.

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