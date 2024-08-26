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Девятая ракетка мира Мария Саккари снялась по ходу матча первого круга US Open — 2024

Девятая ракетка мира Мария Саккари снялась по ходу матча первого круга US Open — 2024
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Девятая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари не смогла продолжить матч первого круга US Open — 2024 из-за травмы. Она снялась после проигранного 80-й ракетке мира китаянке Ван Яфань первого сета со счётом 2:6.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:10 МСК
Ван Яфань
80
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6
2
         
Мария Саккари
9
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Общая продолжительность встречи составила 41 минуту. За это время Яфань выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Саккари ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге Ван Яфань сыграет с победительницей встречи Диан Парри (Франция) — Сиюй Ван (Китай). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф.

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