Девятая ракетка мира Мария Саккари снялась по ходу матча первого круга US Open — 2024

Девятая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари не смогла продолжить матч первого круга US Open — 2024 из-за травмы. Она снялась после проигранного 80-й ракетке мира китаянке Ван Яфань первого сета со счётом 2:6.

Общая продолжительность встречи составила 41 минуту. За это время Яфань выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Саккари ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге Ван Яфань сыграет с победительницей встречи Диан Парри (Франция) — Сиюй Ван (Китай). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф.