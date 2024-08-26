Дарья Касаткина уверенно стартовала на US Open — 2024, обыграв румынку Кристиан
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина с уверенной победы начала US Open — 2024. В матче первого круга она обыграла румынку Жаклин Кристиан (69-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:4.
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:05 МСК
69
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
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Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Матч продолжался 1 час 17 минут. В рамках встречи Касаткина выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Кристиан один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге Дарья Касаткина сыграет с победительницей встречи Питон Стирнс (США) — Леся Цуренко (Украина). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф.
Комментарии
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