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Дарья Касаткина уверенно стартовала на US Open — 2024, обыграв румынку Кристиан

Дарья Касаткина уверенно стартовала на US Open — 2024, обыграв румынку Кристиан
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина с уверенной победы начала US Open — 2024. В матче первого круга она обыграла румынку Жаклин Кристиан (69-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:4.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:05 МСК
Жаклин Кристиан
69
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Матч продолжался 1 час 17 минут. В рамках встречи Касаткина выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Кристиан один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Дарья Касаткина сыграет с победительницей встречи Питон Стирнс (США) — Леся Цуренко (Украина). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф.

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