Эрика Андреева вышла во второй круг US Open — 2024
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75-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг US Open — 2024. В первом круге 20-летняя россиянка справилась с 37-м номером мирового рейтинга китаянкой Юань Юэ. Эрика победила со счётом 6:3, 7:6 (9:7).
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:10 МСК
75
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
2 : 0
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37
Юань Юэ
Ю. Юэ
Матч продолжался 1 час 55 минут. В рамках встречи Андреева выполнила восемь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Юэ три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге Эрика Андреева сыграет с победительницей встречи Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Аманда Анисимова (США, WC). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф.
Комментарии
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