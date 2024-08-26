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Эрика Андреева вышла во второй круг US Open — 2024

Эрика Андреева вышла во второй круг US Open — 2024
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75-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг US Open — 2024. В первом круге 20-летняя россиянка справилась с 37-м номером мирового рейтинга китаянкой Юань Юэ. Эрика победила со счётом 6:3, 7:6 (9:7).

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:10 МСК
Эрика Андреева
75
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 9
3 		6 7
         
Юань Юэ
37
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Матч продолжался 1 час 55 минут. В рамках встречи Андреева выполнила восемь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Юэ три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Эрика Андреева сыграет с победительницей встречи Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Аманда Анисимова (США, WC). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф.

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