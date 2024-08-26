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Циньвэнь не без труда одолела Анисимову на старте US Open — 2024 и сыграет с Андреевой

Циньвэнь не без труда одолела Анисимову на старте US Open — 2024 и сыграет с Андреевой
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Олимпийская чемпионка, седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь вышла во второй круг US Open — 2024. В непростом матче первого круга она обыграла 50-ю ракетку мира американскую теннисистку Аманду Анисимову со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 2
         
Аманда Анисимова
50
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Матч продолжался 2 часа 18 минут. На счету Циньвэнь 12 подач навылет, двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Анисимова выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12.

Во втором круге Чжэн Циньвэнь сразится с 20-летней российской теннисисткой Эрикой Андреевой, которая на старте турнира обыграла китаянку Юань Юэ. US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф.

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