Элина Свитолина вышла во второй круг US Open, в трёх сетах обыграв 83-ю ракетку мира

28-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг US Open — 2024. В стартовом матче она с трудом одолела 83-й номер мирового рейтинга WTA представительницу Аргентины Марию Карле — 3:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. Свитолина не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Карле три эйса, девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге Свитолина сыграет с победительницей встречи Осеан Доден (Франция) — Ангелина Калинина (Украина). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф.