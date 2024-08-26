Элина Свитолина вышла во второй круг US Open, в трёх сетах обыграв 83-ю ракетку мира
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28-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг US Open — 2024. В стартовом матче она с трудом одолела 83-й номер мирового рейтинга WTA представительницу Аргентины Марию Карле — 3:6, 6:3, 6:4.
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:10 МСК
28
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
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|6
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|3
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83
Мария Карле
М. Карле
Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. Свитолина не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Карле три эйса, девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.
Во втором круге Свитолина сыграет с победительницей встречи Осеан Доден (Франция) — Ангелина Калинина (Украина). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф.
Комментарии
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