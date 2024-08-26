Cеребряный призёр Олимпиады Донна Векич успешно стартовала на US Open — 2024

Серебряный призёр Олимпиады-2024, 24-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич уверенно стартовала на US Open. В матче первого круга она обыграла 147-ю ракетку мира австралийку Кимберли Биррелл со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Векич выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Биррелл два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге Донна Векич сыграет с победительницей встречи Гретье Миннен (Бельгия) — Магдалена Френх (Польша). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф.