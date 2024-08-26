Ястремская в трёхчасовом триллере проиграла Нимайер на старте US Open — 2024
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34-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла в первом круге и покинула US Open — 2024 в одиночном разряде. Она уступила 101-му номеру мирового рейтинга WTA немке Юле Нимайер со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:4.
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:05 МСК
101
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6 3
|6
|
|7 7
|4
34
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Продолжительность матча составила 3 часа 10 минут. В рамках встречи Ястремская выполнила шесть подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 16. На счету Нимайер семь эйсов, 13 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Во втором круге Юле Нимайер сыграет с победительницей встречи Тамара Корпач (Германия) — Моюка Учижима (Япония). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой у женщин является американка Кори Гауфф.
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