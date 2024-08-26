Ястремская в трёхчасовом триллере проиграла Нимайер на старте US Open — 2024

34-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла в первом круге и покинула US Open — 2024 в одиночном разряде. Она уступила 101-му номеру мирового рейтинга WTA немке Юле Нимайер со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:4.

Продолжительность матча составила 3 часа 10 минут. В рамках встречи Ястремская выполнила шесть подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 16. На счету Нимайер семь эйсов, 13 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге Юле Нимайер сыграет с победительницей встречи Тамара Корпач (Германия) — Моюка Учижима (Япония). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой у женщин является американка Кори Гауфф.