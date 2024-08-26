Александр Зверев вышел во второй круг US Open, в четырёх сетах обыграв Мартерера

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг US Open — 2024. На старте турнира он обыграл соотечественника, 100-го номера мирового рейтинга АТР Максимильяна Мартерера со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 57 минут. В рамках встречи Зверев выполнил 21 подачу навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Мартерера семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Во втором круге Александр Зверев сразится с победителем встречи Александр Мюллер (Франция, WC) — Адам Уолтон (Австралия). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.