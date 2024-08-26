Бен Шелтон обыграл Доминика Тима в первом круге US Open

13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел во второй круг US Open — 2024. В первом матче он легко обыграл чемпиона Открытого чемпионата США — 2020 австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. В рамках встречи Шелтон выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Тима два эйса, семь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге 21-летний Бен Шелтон сыграет с победителем встречи Лука Нарди (Италия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.