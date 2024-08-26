Бен Шелтон обыграл Доминика Тима в первом круге US Open
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13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел во второй круг US Open — 2024. В первом матче он легко обыграл чемпиона Открытого чемпионата США — 2020 австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:2, 6:2.
US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 19:15 МСК
13
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
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210
Доминик Тим
Д. Тим
Матч продолжался 1 час 52 минуты. В рамках встречи Шелтон выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Тима два эйса, семь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Во втором круге 21-летний Бен Шелтон сыграет с победителем встречи Лука Нарди (Италия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.
Комментарии
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