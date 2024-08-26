Александр Бублик проиграл китайцу Шану в первом круге US Open

27-я ракетка мира Александр Бублик не смог выйти во второй круг US Open — 2024. На старте турнира он уступил 72-му номеру рейтинга АТР китайцу Цзюнчэн Шану в пяти сетах — 4:6, 6:3, 7:5, 3:6, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 37 минут. В рамках встречи Александр выполнил 22 подачи навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету его китайского соперника четыре эйса, восемь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге Цзюнчэн Шан сразится с победителем встречи Ян Хоински (Великобритания, Q) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.