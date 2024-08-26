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Александр Бублик проиграл китайцу Шану в первом круге US Open

Александр Бублик проиграл китайцу Шану в первом круге US Open
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27-я ракетка мира Александр Бублик не смог выйти во второй круг US Open — 2024. На старте турнира он уступил 72-му номеру рейтинга АТР китайцу Цзюнчэн Шану в пяти сетах — 4:6, 6:3, 7:5, 3:6, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 37 минут. В рамках встречи Александр выполнил 22 подачи навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету его китайского соперника четыре эйса, восемь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:10 МСК
Цзюнчэн Шан
72
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 5 6 6
4 		6 7 3 4
             
Александр Бублик
27
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Во втором круге Цзюнчэн Шан сразится с победителем встречи Ян Хоински (Великобритания, Q) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.

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