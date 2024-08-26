30-летний австрийский теннисист Доминик Тим провёл последний в карьере матч на турнире «Большого шлема». В первом круге US Open — 2024 он уступил американцу Бену Шелтону.

Доминик Тим — победитель Открытого чемпионата США — 2020, бывшая третья ракетка мира. Финалист трёх турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2018 и 2019, Australian Open — 2020), двукратный финалист Итогового турнира АТР (2019, 2020). Тим выиграл 17 титулов АТР в одиночном разряде, в том числе один — серии «Мастерс». Имеет по пять побед над Роджером Федерером и Новаком Джоковичем, шесть — над Рафаэлем Надалем.

В мае 2024 года Тим сообщил, что нынешний сезон станет финальным в его карьере. Последний турнир в качестве профессионального теннисиста Доминик проведёт в Вене (Австрия) в октябре.