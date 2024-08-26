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Доминик Тим провёл последний в карьере матч на турнире «Большого шлема»

Доминик Тим провёл последний в карьере матч на турнире «Большого шлема»
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30-летний австрийский теннисист Доминик Тим провёл последний в карьере матч на турнире «Большого шлема». В первом круге US Open — 2024 он уступил американцу Бену Шелтону.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 19:15 МСК
Бен Шелтон
13
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		2 2
             
Доминик Тим
210
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим

Доминик Тим — победитель Открытого чемпионата США — 2020, бывшая третья ракетка мира. Финалист трёх турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2018 и 2019, Australian Open — 2020), двукратный финалист Итогового турнира АТР (2019, 2020). Тим выиграл 17 титулов АТР в одиночном разряде, в том числе один — серии «Мастерс». Имеет по пять побед над Роджером Федерером и Новаком Джоковичем, шесть — над Рафаэлем Надалем.

В мае 2024 года Тим сообщил, что нынешний сезон станет финальным в его карьере. Последний турнир в качестве профессионального теннисиста Доминик проведёт в Вене (Австрия) в октябре.

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