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«Очень счастлив». Доминик Тим поблагодарил болельщиков на US Open

«Очень счастлив». Доминик Тим поблагодарил болельщиков на US Open
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Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим трогательно поблагодарил болельщиков за поддежку после своего последнего матча на турнире «Большого шлема». В первом круге US Open — 2024 он уступил американцу Бену Шелтону.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 19:15 МСК
Бен Шелтон
13
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		2 2
             
Доминик Тим
210
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим

«Спасибо всем большое за поддержку на протяжении многих лет. Впервые я сыграл здесь 10 лет назад. На самом деле, это очень важный момент для меня. На этом корте у меня был мой величайший успех в очень странном 2020 году в иных условиях. К сожалению, я прожил этот успех без всех вас. Тот момент был великолепный, но всё же грустный.

Я очень счастлив, что получил возможность сыграть мой последний матч на US Open на этом корте. Сейчас я могу провести немного времени с вами, ребята. Хочу сказать спасибо всем за то, что мы смогли наверстать упущенное четыре года назад. Очень благодарен всем, кто пришёл посмотреть меня в деле в последний раз», — сказал Тим в интервью на корте после матча.

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