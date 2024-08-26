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Кирьос — о Синнере: больше не буду к нему относиться так же, как раньше

Кирьос — о Синнере: больше не буду к нему относиться так же, как раньше
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что не будет хорошо относиться к лидеру мирового рейтинга АТР итальянцу Яннику Синнеру.

«Когда буду в раздевалке, больше не буду относиться к нему так же добродушно, как делал это раньше», — сказал Кирьос во время комментирования одного из матчей US Open — 2024 на телеканале ESPN.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце. Ник Кирьос активно выступал в социальных сетях против Синнера, а также призывал дисквалифицировать итальянца.

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