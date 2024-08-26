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Каспер Рууд вышел во второй круг US Open, где может сыграть с Монфисом

Каспер Рууд вышел во второй круг US Open, где может сыграть с Монфисом
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Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд уверенно вышел во второй круг US Open — 2024. На старте турнира он обыграл преодолевшего квалификацию китайца Бу Юньчаокэтэ (123-й номер рейтинга АТР) со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 19:45 МСК
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 2 		2 2
             
Бу Юньчаокэтэ
123
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ

Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время Рууд выполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Юньчаокэтэ 11 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге Каспер Рууд сразится с победителем встречи Гаэль Монфис (Франция) — Диего Шварцман (Аргентина, Q). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.

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