Каспер Рууд вышел во второй круг US Open, где может сыграть с Монфисом
Поделиться
Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд уверенно вышел во второй круг US Open — 2024. На старте турнира он обыграл преодолевшего квалификацию китайца Бу Юньчаокэтэ (123-й номер рейтинга АТР) со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.
US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 19:45 МСК
8
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|2
|2
123
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время Рууд выполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Юньчаокэтэ 11 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге Каспер Рууд сразится с победителем встречи Гаэль Монфис (Франция) — Диего Шварцман (Аргентина, Q). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.
Комментарии
- 26 августа 2024
-
22:45
-
22:39
-
22:36
-
22:15
-
22:09
-
22:02
-
21:49
-
21:46
-
21:35
-
21:22
-
21:10
-
21:08
-
21:04
-
20:31
-
20:30
-
20:06
-
20:00
-
19:51
-
19:20
-
18:59
-
18:41
-
18:30
-
18:11
-
16:51
-
16:31
-
16:30
-
16:08
-
15:54
-
15:46
-
15:41
-
15:30
-
15:22
-
15:00
-
14:37
-
14:30