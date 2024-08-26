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Алексей Попырин с уверенной победы стартовал на US Open — 2024

Алексей Попырин с уверенной победы стартовал на US Open — 2024
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Чемпион «Мастерса» в Монреале, 28-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин уверенно вышел во второй круг US Open — 2024. На старте турнира он обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У (340-й номер рейтинга АТР) со счётом 7:5, 6:2, 6:3.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		2 3
             
Квон Сон У
340
Южная Корея
Квон Сон У
К. У

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Попырин выполнил 14 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету южнокорейца шесть эйсов, 13 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге Алексей Попырин сразится с победителем встречи Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Макс Касниковский (Польша, Q). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.

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