Алексей Попырин с уверенной победы стартовал на US Open — 2024

Чемпион «Мастерса» в Монреале, 28-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин уверенно вышел во второй круг US Open — 2024. На старте турнира он обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У (340-й номер рейтинга АТР) со счётом 7:5, 6:2, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Попырин выполнил 14 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету южнокорейца шесть эйсов, 13 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге Алексей Попырин сразится с победителем встречи Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Макс Касниковский (Польша, Q). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.