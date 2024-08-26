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Ангелина Калинина вышла во второй круг US Open, где сыграет с Элиной Свитолиной

Ангелина Калинина вышла во второй круг US Open, где сыграет с Элиной Свитолиной
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55-я ракетка мира украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно преодолела первый круг US Open — 2024. На старте турнира она обыграла француженку Осеан Доден (86-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 3:6, 6:1.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 20:45 МСК
Осеан Доден
86
Франция
Осеан Доден
О. Доден
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 1
6 		3 6
         
Ангелина Калинина
55
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

Матч продолжался 1 час 42 минуты. В рамках встречи Калинина выполнила девять подач навылет, три раза допустила двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Доден пять эйсов, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге Ангелина Калинина сыграет с соотечественницей Элиной Свитолиной (27-я сеяная). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

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