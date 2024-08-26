Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф разгромила экс-россиянку Грачёву в первом круге US Open — 2024

Кори Гауфф разгромила экс-россиянку Грачёву в первом круге US Open — 2024
Комментарии

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф с легкой победы начала US Open — 2024. В матче первого круга она разгромила француженку Варвару Грачёву (66-й номер рейтинга WTA), ранее выступавшую за Россию, со счётом 6:2, 6:0.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 21:35 МСК
Варвара Грачёва
66
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0
6 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Матч продолжался 1 час 7 минут. В рамках поединка Гауфф выполнила десять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Грачёвой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти.

Напомним, Гауфф является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко. Во втором круге US Open — 2024 Гауфф сыграет с немецкой теннисисткой Татьяной Марией.

Материалы по теме
Рублёв — в сете от 2-го круга US Open — 2024! Касаткина и Эрика уже там. LIVE!
Live
Рублёв — в сете от 2-го круга US Open — 2024! Касаткина и Эрика уже там. LIVE!
Сетка US Open (ж)
Календарь US Open (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android