Кори Гауфф разгромила экс-россиянку Грачёву в первом круге US Open — 2024
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф с легкой победы начала US Open — 2024. В матче первого круга она разгромила француженку Варвару Грачёву (66-й номер рейтинга WTA), ранее выступавшую за Россию, со счётом 6:2, 6:0.
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 21:35 МСК
66
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
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3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Матч продолжался 1 час 7 минут. В рамках поединка Гауфф выполнила десять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Грачёвой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти.
Напомним, Гауфф является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко. Во втором круге US Open — 2024 Гауфф сыграет с немецкой теннисисткой Татьяной Марией.
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