Кори Гауфф разгромила экс-россиянку Грачёву в первом круге US Open — 2024

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф с легкой победы начала US Open — 2024. В матче первого круга она разгромила француженку Варвару Грачёву (66-й номер рейтинга WTA), ранее выступавшую за Россию, со счётом 6:2, 6:0.

Матч продолжался 1 час 7 минут. В рамках поединка Гауфф выполнила десять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Грачёвой ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти.

Напомним, Гауфф является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко. Во втором круге US Open — 2024 Гауфф сыграет с немецкой теннисисткой Татьяной Марией.