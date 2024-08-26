Андрей Рублёв получил предупреждение за ругательство в матче первого круга US Open

Сегодня, 26 августа, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв играет с бразильцем Тьяго Уайлдом (68-й номер рейтинга ATP) в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2024. Россиянин повёл 2:0 по сетам. Первую партию Андрей выиграл со счётом 6:3, во втором сете оказался сильнее на тай-брейке — 7:6 (7:3).

В третьем сете при счёте 1:1 Рублёв получил предупреждение от судьи на вышке за использование нецензурной лексики. На матче работает Марьяна Вельович.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.