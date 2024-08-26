Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв получил предупреждение за ругательство в матче первого круга US Open

Андрей Рублёв получил предупреждение за ругательство в матче первого круга US Open
Комментарии

Сегодня, 26 августа, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв играет с бразильцем Тьяго Уайлдом (68-й номер рейтинга ATP) в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2024. Россиянин повёл 2:0 по сетам. Первую партию Андрей выиграл со счётом 6:3, во втором сете оказался сильнее на тай-брейке — 7:6 (7:3).

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 20:45 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4
3 		6 3 5
             
Тьяго Уайлд
68
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд

В третьем сете при счёте 1:1 Рублёв получил предупреждение от судьи на вышке за использование нецензурной лексики. На матче работает Марьяна Вельович.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

Материалы по теме
Рублёв — в сете от 2-го круга US Open — 2024! Касаткина и Эрика уже там. LIVE!
Live
Рублёв — в сете от 2-го круга US Open — 2024! Касаткина и Эрика уже там. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android