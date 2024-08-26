Андрей Рублёв с уверенной победы стартовал на US Open — 2024
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно начал US Open — 2024. В матче первого круга он обыграл бразильца Тьяго Уайлда (68-й номер рейтинга АТР) со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5.
US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 20:45 МСК
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|7
|
|6 3
|5
68
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут. В рамках поединка Рублёв выполнил 16 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Уайлда шесть эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Во втором круге Андрей Рублёв сразится с победителем встречи Кристофер Юбэнкс (США, WC) — Артур Риндеркнеш (Франция). US Open — 2024 стартовал сегодня, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович.
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