Рублёв несколько раз ударил ракеткой о корт в третьем сете матча первого круга US Open

Сегодня, 26 августа, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв играет с бразильцем Тьяго Уайлдом (68-й номер рейтинга ATP) в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2024. Россиянин ведёт 2:0 по сетам.

После гейма при счёте 4:5 в пользу Уайлда в третьем сете Рублёв со злости четыре раза ударил ракеткой о корт. Напомним, при счёте 1:1 россиянин получил предупреждение от судьи на вышке за использование нецензурной лексики.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёва и Уайлда.

Действующим победителем Открытого чемпионата США среди мужчин является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

Фото: Кадр из трансляции