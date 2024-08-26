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Рублёв несколько раз ударил ракеткой о корт в третьем сете матча первого круга US Open

Рублёв несколько раз ударил ракеткой о корт в третьем сете матча первого круга US Open
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Сегодня, 26 августа, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв играет с бразильцем Тьяго Уайлдом (68-й номер рейтинга ATP) в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2024. Россиянин ведёт 2:0 по сетам.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 20:45 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
3 		6 3 5
             
Тьяго Уайлд
68
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд

После гейма при счёте 4:5 в пользу Уайлда в третьем сете Рублёв со злости четыре раза ударил ракеткой о корт. Напомним, при счёте 1:1 россиянин получил предупреждение от судьи на вышке за использование нецензурной лексики.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёва и Уайлда.

Действующим победителем Открытого чемпионата США среди мужчин является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

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