«Этот спорт не прощает». Бен Шелтон — о карьере Доминика Тима

13-я ракетка мира американец Бен Шелтон высказался об австрийском теннисисте Доминике Тиме. Напомним, Шелтон обыграл Тима в первом круге US Open. Этот матч стал последним для австрийца на турнире «Большого шлема».
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«Неприятно видеть, как такой приятный парень, отличный игрок, сталкивается с травмами. Думаю, благодаря ему можно извлечь урок, что этот спорт не прощает. Всё может быстро измениться. Ты можешь быть на мировой вершине, а потом твоё тело не выдерживает или происходит какой-нибудь странный инцидент. Травмы случаются постоянно. Поэтому теннис не вечен.
Конечно, у него всё равно была карьера, о которой многие только мечтают. Но всё быстро меняется. Поэтому стоит быть благодарным за каждый момент, который я провожу здесь», — сказал Шелтон на пресс-конференции после матча.
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