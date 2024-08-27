«Каждый из них уникален». Доминик Тим высказался о соперничестве с «Большой тройкой»

Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим не смог назвать самого сложного соперника из «Большой тройки» (Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер). За карьеру австриец шесть раз обыгрывал Надаля и по пять раз Федерера и Джоковича.

«У меня было несколько легендарных матчей с лучшими игроками нашей эры. Может, с лучшими игроками в истории. Каждый из них уникален.

Думаю, сложность игры с ними зависела от дня и покрытия. Были матчи, где я их обыгрывал, а были матчи, где у меня было никаких шансов и они делали из меня почти что новичка. Каждый из них просто уникален", — сказал Тим на пресс-конференции.

В мае 2024 года Тим сообщил, что нынешний сезон станет финальным в его карьере. Последний турнир в качестве профессионального теннисиста Доминик проведёт в Вене (Австрия) в октябре.