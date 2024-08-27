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Эрика Андреева впервые выиграла матч в основе US Open

Эрика Андреева впервые выиграла матч в основе US Open
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75-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева впервые в карьере пробилась во второй круг на Открытом чемпионате США. Напомним, в первом матче US Open — 2024 20-летняя россиянка обыграла 37-ю ракетку мира китаянку Юань Юэ.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:10 МСК
Эрика Андреева
75
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 9
3 		6 7
         
Юань Юэ
37
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Эрика Андреева вышла во второй круг на втором «Шлеме» подряд. На Уимблдоне-2024 российская теннисистка впервые выиграла матч в основе мэйджора.

Во втором круге Андреева сыграет с олимпийской чемпионкой 2024 года, седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь. Матч состоится в среду.

US Open — 2024 стартовал в понедельник, 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко.

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