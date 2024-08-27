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Кудерметова проиграла Мертенс на старте US Open

Кудерметова проиграла Мертенс на старте US Open
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла на старте Открытого чемпионата США. В матче первого круга она уступила бельгийке Элисе Мертенс со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 22:50 МСК
Вероника Кудерметова
46
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         
Элисе Мертенс
35
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. За это время Кудерметова выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету бельгийки пять подач навылет, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

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