Кудерметова проиграла Мертенс на старте US Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла на старте Открытого чемпионата США. В матче первого круга она уступила бельгийке Элисе Мертенс со счётом 6:3, 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. За это время Кудерметова выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету бельгийки пять подач навылет, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

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