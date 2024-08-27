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Димитров с уверенной победы стартовал на Открытом чемпионате США

Димитров с уверенной победы стартовал на Открытом чемпионате США
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Болгарский теннисист Григор Димитров с уверенной победы стартовал на Открытом чемпионате США. В матче первого круга он обыграл француза Кирияна Жаке со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 23:25 МСК
Кириян Жаке
209
Франция
Кириян Жаке
К. Жаке
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Димитров выполнил 11 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету Жаке одна подача навылет, две двойные ошибки и один реализованных брейк-пойнт из шести.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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