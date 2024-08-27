Бывший россиянин Шевченко обыграл Кёпфера и вышел во 2-й круг US Open

Бывший российский теннисист Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, с уверенной победы стартовал на Открытом чемпионате США. В матче первого круга он обыграл представителя Германии Доминика Кёпфера со счётом 6:3, 7:5, 5:7, 6:2.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 56 минут. За это время Шевченко выполнил восемь эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника одна подача навылет, восемь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграла россиянина Даниила Медведева.
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