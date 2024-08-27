Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бывший россиянин Шевченко обыграл Кёпфера и вышел во 2-й круг US Open

Бывший россиянин Шевченко обыграл Кёпфера и вышел во 2-й круг US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский теннисист Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, с уверенной победы стартовал на Открытом чемпионате США. В матче первого круга он обыграл представителя Германии Доминика Кёпфера со счётом 6:3, 7:5, 5:7, 6:2.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 23:40 МСК
Александр Шевченко
61
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 5 6
3 		5 7 2
             
Доминик Кёпфер
83
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер

Продолжительность встречи составила 2 часа 56 минут. За это время Шевченко выполнил восемь эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника одна подача навылет, восемь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграла россиянина Даниила Медведева.

Календарь матчей US Open
Сетка US Open
Материалы по теме
ATP и WTA анонсировали новую видеоигру. В ней будут прототипы реальных теннисистов!
Истории
ATP и WTA анонсировали новую видеоигру. В ней будут прототипы реальных теннисистов!

Самые долгие теннисные матчи:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android