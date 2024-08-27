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Монфис обыграл Шварцмана и встретится с Руудом на US Open

Монфис обыграл Шварцмана и встретится с Руудом на US Open
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Французский теннисист Гаэль Монфис вышел во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга он обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:7, 6:2, 6:2, 6:1.

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 22:55 МСК
Гаэль Монфис
45
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 2 		6 6 6
7 7 		2 2 1
             
Диего Шварцман
244
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман

Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут. За это время Монфис выполнил 16 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 из 16 брейк-пойнтов. На счету Шварцмана две подачи навылет, две двойные ошибки и один реализованных брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Монфис сразится с Каспером Руудом из Норвегии.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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