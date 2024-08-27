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Монфис обыграл Шварцмана и встретится с Руудом на US Open

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел во второй круг Открытого чемпионата США. В матче первого круга он обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:7, 6:2, 6:2, 6:1.

Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут. За это время Монфис выполнил 16 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 8 из 16 брейк-пойнтов. На счету Шварцмана две подачи навылет, две двойные ошибки и один реализованных брейк-пойнт из шести.

В следующем круге Монфис сразится с Каспером Руудом из Норвегии.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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