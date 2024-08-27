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Дарья Касаткина исполнила забавный танец после победы в матче US Open

Дарья Касаткина исполнила забавный танец после победы в матче US Open
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина исполнила забавный танец после победы в первом круге на US Open. На старте турнира россиянка обыграла румынку Жаклин Кристиан (69-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:4.

US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2024, понедельник. 18:05 МСК
Жаклин Кристиан
69
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Касаткина выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Кристиан один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Дарья Касаткина сразится с американкой Питон Стирнс, которая в своём матче первого круга обыграла украинку Лесю Цуренко.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

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