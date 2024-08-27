Дарья Касаткина исполнила забавный танец после победы в матче US Open

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина исполнила забавный танец после победы в первом круге на US Open. На старте турнира россиянка обыграла румынку Жаклин Кристиан (69-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:4.
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Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Касаткина выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Кристиан один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге Дарья Касаткина сразится с американкой Питон Стирнс, которая в своём матче первого круга обыграла украинку Лесю Цуренко.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.
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